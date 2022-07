Adolescente é apreendido suspeito de abusar de menina de 13 anos

Da Redação

Um adolescente (idade não informada) foi apreendido em Rosário do Ivaí, na noite de sexta-feira (8), suspeito de abusar de uma menina de 13 anos.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 20h30, compareceu ao destacamento um casal, relatando que chegaram do trabalho por volta das 19 horas e encontraram a filha de 13 anos de idade deitada sobre a cama, desacordada, aparentemente dopada sem nenhuma reação.

De imediato, eles levaram a menina ao hospital, pois havia desconfiança de um possível abuso sexual. A mãe ao mexer no celular da filha encontrou as mensagens , “Ei, você gostou?” “Sim, mas tô com medo de engravidar, entendeu”. Diante dos fatos foi feito contato com a equipe do Conselho Tutelar que acompanhou a situação.

Coletadas informações do possível autor que também é menor de idade, equipe foi ao colégio estadual onde estava ocorrendo uma festa julina, onde foi localizado.

O adolescente foi informado do ocorrido e encaminhado no banco traseiro da viatura, sem algemas, até o destacamento PM para confecção do boletim de ocorrência.

Em seguida foi feito laudo de lesões corporais em ambas as partes e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para as providências cabíveis. A menina de 13 anos ficou internada no hospital sob observação médica.

