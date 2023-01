Adolescente é apreendido com quase meio quilo de maconha em Califórnia

Da Redação

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em posse de quase meio quilo de maconha em Califórnia, no Vale do Ivaí. A apreensão foi realizada na manhã desta quarta-feira (18) por uma equipe da Polícia Militar que estava em patrulhamento na área central da cidade.

Segundo a polícia, ao avistar a aproximação da viatura, o adolescente colocou a mão no bolso de forma brusca, despertando suspeitas. Durante abordagem, os policiais encontraram duas porções de maconha com o jovem, que admitiu ter mais drogas em casa.

Na residência do adolescente, os policiais encontraram 480 gramas de maconha - em um tablete ainda não fracionado e porções maiores. Parte da maconha era guardada na geladeira da casa. Um pé de maconha cultivado em um vaso no quarto do jovem também foi apreendido, bem como o celular do adolescente.

Aos policiais, o adolescente admitiu que estava comercializando drogas há cerca de cinco meses. Ele chegou a passar aos policiais os preços das porções - vendidas entre R$ 10 e R$ 80.

Segundo a PM, a mãe do jovem esteve no destacamento e admitiu que tinha conhecimento que o filho estava vendendo drogas.





