Adolescente é apreendido com porção maconha no centro de Ivaiporã

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas no início da noite de terça-feira (20), em Ivaiporã. Com ele, os policiais militares encontraram um invólucro de maconha pesando três gramas.

Por volta das 18h40, a equipe policial militar em patrulhamento de rotina pelo centro da cidade avistou o adolescente em atitude suspeita.

Ao se deparar com a viatura ele deu meia volta e acelerou passo. no intuito de despistar a equipe policial.



Diante da situação, foi realizada a abordagem, em revista pessoal foi encontrado o invólucro de maconha pesando três gramas.

Indagado a respeito do entorpecente, o Infrator relatou que era usuário e havia comprado a droga no dia anterior em Jardim Alegre.

Foi acionado o Conselho Tutelar, já que a mãe do abordado que estaria presa segundo informou o adolescente à equipe policial.

Após ser encaminhado para a 6ª Companhia independente da Polícia Militar para a lavratura do termo circunstanciado, o infrator foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

