Adolescente é apreendido com moto roubada após fuga em alta velocidade

Um adolescente de 15 anos foi apreendido no final da manhã desta quinta-feira (20) em Marilândia do Sul após tentar escapar da polícia em alta velocidade com uma moto roubada. O menor inicialmente despertou atenção dos policiais que estavam em patrulhamento porque a moto estava sem os espelhos retrovisores, com escapamento barulhento e com a irregularidades na placa de sinalização.

Por conta das irregularidades, os policiais deram voz de abordagem mas o motoqueiro fugiu em alta velocidade pela Avenida Ponta Grossa. Segundo a PM, na tentativa de escapar da abordagem, o motociclista cruzou várias preferenciais e, em um cruzamento, onde se deparou com outros veículos, caiu da moto e ainda tentou iniciar uma fuga a pé, mas foi contido.

Durante checagem, os policiais descobriram que a moto, uma Honda CG, estava com placas frias. Após verificação do chassi, os policiais descobriram que o veículo havia sido roubado em 2015 em Colombo. O adolescente foi apreendidos pelos crimes de receptação, direção perigosa e desobediência. O adolescente e a moto apreendida foram encaminhados para Delegacia.

