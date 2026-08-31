Adolescente é apreendido com maconha, cocaína e munições em Ivaiporã

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PM encontrou drogas, duas munições calibre .380 e R$ 500, além de cédulas falsas, no quarto do jovem de 16 anos

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos com maconha, cocaína e munições na noite de domingo (30), em Ivaiporã. A ocorrência foi registrada no Jardim Nova Porã, após o jovem jogar um objeto ao perceber a viatura.

Durante o patrulhamento, os policiais viram o adolescente em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da equipe, ele arremessou um objeto para dentro do portão.

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Na abordagem, os policiais não encontraram nenhum item ilegal com o jovem. Porém, ao verificar o objeto jogado, a equipe encontrou um cigarro de maconha.

Segundo a PM, o adolescente informou que havia mais drogas em seu quarto. Com autorização da mãe, os policiais fizeram uma busca no local.

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No quarto, a equipe encontrou uma porção de maconha e uma bucha de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 15,8 gramas de maconha e 0,4 grama de cocaína.

Além das drogas, os policiais localizaram duas munições intactas de calibre .380.

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A equipe também apreendeu R$ 500 em dinheiro e cédulas de R$ 100 consideradas falsas, conforme o registro policial.

Diante da situação, a PM apreendeu todo o material e encaminhou o adolescente à 54ª Delegacia de Polícia Civil, junto com a responsável, para as providências cabíveis.