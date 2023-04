Adolescente é apreendido após furto de bicicleta em frente a colégio

Da Redação

Na tarde de segunda-feira (10), a equipe de serviço foi acionada pelo serviço reservado da 6ª CIPM para prestar apoio em uma situação de furto de bicicleta que aconteceu no período da manhã em frente ao Colégio Panamericano.

Entre as 8 e 9 horas, a criança de 10 anos, que estuda no colégio teria deixado sua bicicleta Viking X na preta com rosa e aros em azul e rosa, amarrada com cadeado em local apropriado porém neste período a bicicleta havia sido furtada.

Quando o aluno retornou ao local onde a bicicleta estava, encontrou o cadeado arrebentado.

Dessa forma, passou a procurar bicicleta, e por volta das 13h15, a encontrou na Av. Castelo Branco em frente ao Restaurante do Turquinho e acionou a equipe policial.

O suspeito relatou a equipe que emprestou a bicicleta de outra pessoa, diante da situação foi realizado patrulhamento para tentar localizar, contudo não foi localizado.

Diante da situação foi dada voz de apreensão ao autor e apreendida a bicicleta e ambos encaminhados para Delegacia de Polícia Civil para providências de polícia judiciária.

O Colégio possui sistema de videomonitoramento que pode ajudar a comprovar a autoria do delito.

