Adolescente é agredido dentro do local de trabalho, na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um adolescente que trabalha em uma oficina de motos em Lunardelli foi agredido no local de trabalho na tarde de sexta-feira (17). O motivo seria um desentendimento anterior há 8 meses.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Policia Militar (PM), a vítima relatou que estava trabalhando quando um jovem passou com sua namorada em um Kadet chumbo. Ele ficou encarando e xingando a vítima.

- LEIA MAIS: PM é acionada após bate-boca entre agente de trânsito e empresário

continua após publicidade .

Pouco depois o autor foi até a frente da oficina junto com a namorada e mais um amigo, chamou o adolescente para a briga mandando-o sair da oficina, mas a vítima se negou a sair.

O rapaz então entrou no local de trabalho e partiu para a agressão. Momento que foi contido pelo proprietário. Quando a vítima disse que iria soltá-lo para ele ir embora, o autor pegou um alicate e arremessou, acertando o rosto da vítima, causando um corte.

O agressor ainda danificou algumas motos de clientes que estavam na loja, batendo com o carro em duas motocicletas.

continua após publicidade .

Segundo a vítima há 8 meses ele já teria sido ameaçado pelo mesmo que estava de posse de uma faca. O motivo foi em razão do autor tentar defender um primo seu no colégio, este que era ameaçado.

Após orientar a vítima, chegou ao local o autor com sua mãe. Com as partes presentes, e a vítima ser menor de idade, a equipe encaminhou todos para a DP para realizar os procedimentos pertinentes.

Siga o TNOnline no Google News