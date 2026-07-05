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LESÃO CORPORAL

Adolescente é agredido após partida de futebol em Jardim Alegre

Discussão durante o jogo de futebol terminou em agressão. Os dois adolescentes foram levados ao hospital para exames e posteriormente à delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 08:37:29 Editado em 05.07.2026, 08:37:23
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Adolescente é agredido após partida de futebol em Jardim Alegre
Autor A confusão ocorreu após o jogo - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um adolescente foi agredido em Jardim Alegre na tarde de sábado (4), após uma discussão durante uma partida de futebol.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de lesão corporal. A vítima estava acompanhada da responsável legal e de representantes do Conselho Tutelar.

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De acordo com o relato a PM, os adolescentes trocaram ofensas durante o jogo. Depois da partida, enquanto a vítima estava sentada em um banco da praça, o outro adolescente se aproximou por trás, deu socos e aplicou um golpe conhecido como “mataleão”. O jovem desmaiou e sofreu escoriações no rosto.

Os policiais localizaram o adolescente apontado como autor em frente à casa dele. Na presença do responsável legal, ele teria confirmado a agressão.

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Os dois adolescentes foram levados ao Hospital Municipal para exame de lesões corporais. Em seguida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Ivaiporã para os procedimentos cabíveis.

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