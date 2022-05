Adolescente é agredida por supostamente espalhar fofoca

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma adolescente de 17 anos procurou a Polícia Militar (PM) de Rio Branco doIvaí, na noite de sexta-feira (6), após ser agredida por uma moradora da localidade do Rio do Tigre.

continua após publicidade .

A adolescente que estava acompanhada pela equipe do Conselho Tutelar, disse que caminhava pela Av. Rio Branco, próximo a uma sorveteria e que foi agredida sem motivo nenhum por uma moradora do Rio do Tigre.

Ainda segundo a vítima, a autora das agressões teria dito que ela estava fazendo fofocas e espalhando boatos da vida da autora. Tal fato negado pela adolescente.

continua após publicidade .

Diante dos fatos foi confeccionado boletim de ocorrência e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para providências.