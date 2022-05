Adolescente é agredida por duas mulheres em Faxinal

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma adolescente foi agredida dentro de sua casa na noite de sábado (28) na Rua Cândido Bastiani, em Faxinal. As agressões à menor partiram de duas mulheres moradoras de Borrazópolis.

A Polícia Militar foi chamada e conversou com a solicitante. Ela relatou o que estava em sua residência, quando duas mulheres de Borrazópolis, passaram a xingá-la com palavras de baixo calão. As mulheres também teriam dito a adolescente, caso voltasse a pisar em Borrazópolis, iria morrer

O motivo seria um relacionamento amoroso com o irmão das autoras no passado. Por fim, as acusadas pularam o portão de sua casa, que se encontrava trancado, entraram em seu quarto e a agrediram com socos e chutes, vindo a derrubá-la no chão.

Neste instante, sua mãe chegou e interviu, tirando uma das agressora de cima da filha. Elas pularam a janela e fugiram, mas ainda foram acusadas de levar o celular da vítima, um Samsung A21S branco.

Com as informações repassadas, os policiais realizaram patrulhamento e localizaram as suspeitas. Porém não foi encontrado o celular com nenhuma delas, nem dentro do carro em que estavam.

Diante dos fatos, todos envolvidos foram encaminhados, primeiramente, até o Hospital Municipal de Faxinal, para realização dos exames de lesão corporal, e depois para a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil.