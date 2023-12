Adolescente de 17 anos morto após confronto com a Rotam era da região

Um adolescente de 17 anos, identificado como Kauã Lima, de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, morreu com outros três suspeitos em um confronto armado com a Rotam da Polícia Militar (PM) em Paiçandu, no norte do Paraná, no final da noite de quarta-feira (27).

O caso foi registrado nas proximidades da UBS do Jardim Bela Vista. Segundo a polícia, os homens estavam em um VW Golf com queixa de roubo. Eles não obedeceram a ordem de parada e, segundo a Rotam, atiraram contra a guarnição policial, que revidou.

Dos quatro homens, três morreram ainda no local da troca de tiros. O quarto envolvido foi socorrido por paramédicos do Samu, mas não resistiu e faleceu na unidade hospitalar. O veículo foi roubado na véspera do Natal. A ação criminosa foi contra um casal que trafegava com o automóvel as margens da rodovia PR-323 e foi surpreendido pelos assaltantes.

Ainda segundo a PM, minutos antes do confronto, o bando teria tentado roubar um outro carro. A tentativa de assalto ocorreu em Maringá, nas proximidades do Shopping Catuai – entroncamento das rodovias BR-376 e PR-317. Os suspeitos portavam dois revólveres e duas pistolas.

Após o trabalho pericial, os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Maringá. Um dos homens era suspeito de ter envolvimento em um crime de homicídio registrado no dia 5 de dezembro em Paiçandu.

Identificação:

Carlos Augusto Gazzani Campos, 19 anos

Bruno Henrique Dias Pereira, 24 anos

Kauã Lima, 17 anos

O quarto homem ainda não teve a identidade revelada.

