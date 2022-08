Adolescente de 17 anos morre em grave acidente no Vale do Ivaí

Da Redação

Um jovem de 17 anos morreu em um acidente de moto neste domingo, 14, na rodovia PR 535, em Grandes Rios, próximo a Rio Branco do Ivaí. Outro jovem de 20 anos ficou gravemente ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cada um deles pilotava uma moto quando bateram na traseira de uma Fiat Strada.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu próximo ao Bairro Chicote, comunidade que fica às margens da rodovia, local onde aconteceria um torneio para arrecadar fundos para um jovem que sofreu um acidente e ficou ferido.

Segundo a PRE, as duas motos estavam trafegando, quando bateram na traseira de uma caminhonete. Dois jovens, um deles adolescente, foram levados para o hospital por equipes de socorro de Rio Branco e Grandes Rios, mas o mais jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

A batida foi na PR 535 no Km 04, e envolveu uma Fiat Strada, com placas de Faxinal, conduzida por Edilson Gomes de Castro, de 43 anos, uma Honda Titan com placa de Rio Branco do Ivaí, pilotada por Emerson Mendes Loterio, de 20 anos, que teve ferimentos graves e uma Honda Titan, com placa de Joinville/SC, conduzida pela vítima fatal, um menor, de 17 anos, que não teve o nome divulgado.

"Ficou apurado que todos os veículos seguiam sentido Rio Branco a Grandes Rios, quando se envolveram na colisão, tipo complexo", informou a Polícia Rodoviária.

A vítima que faleceu era de Rio Branco do Ivaí.

