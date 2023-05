Adolescente de 17 anos é encontrado morto em Faxinal

Da Redação

O menor foi encontrado na Rua Santos Dumon

Um adolescente, de 17 anos, morreu na noite de sábado (13), em Faxinal, no Vale do Ivaí, centro norte do Paraná. O jovem foi encontrado na Rua Santos Dumont, nas proximidades do estacionamento do Lago Saracura.

Pouco antes, o menino estava na casa de parentes e teria saído passear de bicicleta. Ele foi encontrado pelos próprios familiares, caído na região do lago, os parentes encaminharam o jovem ao hospital, porém, ele já estava sem vida.

Populares relataram que quando o menino foi encontrado, apresentava um vergão na região do pescoço. As causas que levaram a morte do adolescente serão investigadas pela Polícia Civil.

O nome do adolescente ainda não foi repassado oficialmente. Em breve, mais informações.

* Com informações Édi Willians/Tribuna Digital

