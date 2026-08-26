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CRIME

Adolescente de 16 anos sofre abuso sexual dentro de casa em Jandaia do Sul

Mãe acionou a Polícia Militar após chegar do trabalho e encontrar a filha chorando; suspeito invadiu o imóvel com a desculpa de pedir remédio

Escrito por Da Redação
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Adolescente de 16 anos sofre abuso sexual dentro de casa em Jandaia do Sul
Autor Caso foi registrado em Jandaia do Sul - Foto: Reprodução

Uma adolescente de 16 anos foi vítima de abuso sexual na porta da própria residência, localizada na Vila Rica, em Jandaia do Sul. O crime aconteceu no início da tarde de terça-feira (25) e foi registrado pela Polícia Militar durante a noite, após a mãe da jovem denunciar o caso.

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Segundo os relatos repassados às autoridades, a adolescente havia acabado de voltar da escola, por volta das 13h30, quando foi surpreendida por um homem de 34 anos que entrou no quintal do imóvel sem autorização. O suspeito, que é conhecido da família e tem parentes morando na casa vizinha, justificou a invasão afirmando que precisava de um medicamento para a sogra.

Assustada ao encontrar o homem dentro da propriedade, a jovem pediu que ele saísse e aguardasse no portão. No entanto, no momento em que a adolescente foi entregar o remédio, o suspeito passou a mão nos seios dela. Antes de ir embora, ele ainda riu da situação e afirmou que voltaria mais tarde.

O crime veio à tona no período da noite, quando a mãe da vítima chegou do trabalho e encontrou a filha chorando. Ao descobrir o que havia acontecido, ela ligou imediatamente para o 190.

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A equipe policial esteve no endereço, ouviu os relatos, prestou as orientações necessárias à família e formalizou o boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, que ficará responsável por conduzir as investigações e tomar as medidas legais contra o agressor.

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abuso sexual adolescentes direitos da vítima jandaia do sul violência domestica
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