Adolescente de 16 anos morre na Casa Lar de Faxinal

O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado na manhã deste sábado (4), após um adolescente, de 16 anos, morrer na Casa Lar, de Faxinal. O local funciona como abrigo para crianças e adolescentes, principalmente, afastados do lar, órfãos ou outras situações adversas.

Conforme informações de testemunhas, após cerca de 24 horas que o menor deu entrada no local, ocorreu a morte. A Polícia Civil de Faxinal, equipe do delegado Ricardo Mendes, estiveram no local, mas não encontraram sinais de violência no corpo do menino, segundo o investigador Leite.

Apesar de não apresentar machucados, a equipe acionou o IML, de Apucarana, para remover o corpo, já que foi citada uma possível condição de maus-tratos a que o menor era submetido enquanto estava em sua casa. No entanto, conforme a polícia, os pais ou responsáveis negam.

O caso segue em investigação.

