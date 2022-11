Adolescente de 16 anos é morto com vários tiros em Jandaia do Sul

Da Redação

Depois do crime, os suspeitos fugiram

Um adolescente de 16 anos foi assassinado com vários tiros na noite desta quinta-feira (10) em Jandaia do Sul. Uma outra pessoa também ficou ferida com um tiro que atingiu o braço. Ninguém foi preso.

O crime aconteceu por volta das 23h em frente à Praça do Café. Segundo a Polícia Militar (PM), imagens de câmeras de segurança mostram que dois rapazes que chegaram em uma motocicleta teriam feito os disparos.

De acordo com as imagens, os homens teriam parado a motocicleta, desceram do veiculo na Rua José Maria de Paula Rodrigues e efetuaram os disparos contra o adolescente. A segunda vítima que não teve a idade divulgada levou um tiro no braço e foi encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Jandaia do Sul.

Depois do crime, os suspeitos fugiram. O caso é investigado pela polícia. A Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) compareceram no local.

