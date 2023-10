Adolescente de 15 anos é flagrado dirigindo carro em Arapuã

Na tarde de quinta-feira (19), por volta das 18 horas, a Polícia Militar (PM), flagrou um adolescente de 15 anos dirigindo um Fiat Uno na cidade de Arapuã, no Vale do Ivaí.

A guarnição realizava patrulhamento na Rua Fernando Baptistela quando se deparou com um Uno vermelho. O motorista ao notar a presença da viatura, virou bruscamente em sentido contrário. Diante da ação suspeita, os policiais deram voz de abordagem, sendo acatada pelo condutor.

No interior do veículo, havia três pessoas, o condutor, com apenas 15 anos de idade, e dois passageiros, também menores, um com 16, e outro com 15 anos. Em consulta ao sistema Intranet/SESP, também foi constatado que o veículo apresentava pendências administrativas.

Diante dessas constatações, o veículo foi recolhido ao pátio da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar. Os menores envolvidos na ocorrência foram orientados e liberados no local.

