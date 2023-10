Adolescente de 15 anos é conduzido à delegacia suspeito de receptação

Por volta das 12h20 de terça-feira (17) a Polícia Militar (PM) foi chamada ao Colégio Bento Mossurunga. A solicitante, vítima de furto em sua residência no dia 11 de outubro, informou aos policiais que avistou um aluno usando uma blusa de seu filho.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, diante disso, a direção do colégio entrou em contato com os pais do adolescente de 15 anos.

O adolescente ao ser questionado sobre a blusa, ele alegou tê-la comprado de um amigo.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao cartório da 6ª CIPM para registrar a ocorrência e, em seguida, à 54ª DRP, onde os procedimentos legais pertinentes ao caso seriam realizados.

A mãe do menor acompanhou o filho durante todo o processo.



