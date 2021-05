Adolescente de 14 anos é apreendido pilotando moto na região

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (23) no começo da noite, a PM da Mauá da Serra avistou uma motocicleta Honda CG 125 FAN no Conjunto Inaci Santana, trafegando em situação suspeita. Os policiais pararam a moto e identificaram o condutor de 14 anos e o passageiro com a mesma idade e sem documento.

A moto foi apreendida por apresentar débitos desde o ano de 2015 e os adolescentes, encaminhados para o destacamento da PM na cidade..