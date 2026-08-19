Adolescente de 14 anos é apreendido em Ivaiporã e encaminhado ao CENSE

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Mandado judicial foi cumprido em uma residência no Jardim Nova Porã; jovem foi levado ao CENSE por ato infracional ligado ao tráfico de drogas

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (19), em Ivaiporã, durante o cumprimento de um mandado judicial no bairro Vila Nova Porã. O jovem foi encaminhado ao CENSE por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

A ação foi realizada pela 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã. Segundo o delegado Erlon Ribeiro, o adolescente possui histórico recente relacionado ao tráfico de drogas.

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A mãe do adolescente foi comunicada sobre o cumprimento da ordem judicial. Após a apreensão, ele foi encaminhado ao Centro de Socioeducação (CENSE), conforme determinação da Justiça.

A medida segundo o delegado, faz parte das ações da Polícia Civil para repressão de atos infracionais, seguindo as determinações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

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