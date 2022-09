Adolescente de 14 anos é apreendido após furto de semijoia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar em Ivaiporã, no centro da cidade, após furtar uma loja de semijoia na tarde de quarta-feira (14). A ocorrência foi por volta das 16 horas.

continua após publicidade .

A equipe de serviço em patrulhamento avistou três indivíduos que ao visualizarem a viatura se dispersaram causando suspeição por parte da equipe.

Foi abordado um menor, de 14 anos, e em busca pessoal foi localizado no bolso de sua calça uma pulseira de cor prata (semijoia), com etiqueta de uma loja constando o valor de R$49,90.

continua após publicidade .

Num primeiro momento, o adolescente relatou que ganhou a peça da vendedora da loja e posteriormente disse que ganhou de uma amiga para dar para sua namorada.

Foi solicitado apoio da equipe da VTR L0977, que se deslocou até a loja para confirmar o fato. A vendedora relatou aos policiais que na verdade a semijoia foi furtada.

Ela disse que o adolescente junto com mais dois meninos entraram na loja dizendo que queriam ver presentes para as namoradas e que um foi para cada canto. Sendo assim ela não conseguiu perceber quando a pulseira foi furtada.

continua após publicidade .

Indagado sobre quem seriam os outros dois meninos que estavam com ele, ele disse se tratar de um morador da Vila Santa Maria e outro que mora subindo Furnas.

Diante dos fatos a equipe deslocou com o autor e a vítima para o cartório da 6ª CIPM para lavrar o BOU e posteriormente até a 54ª delegacia de polícia civil. Foi acionado o Conselho Tutelar que disse que entrariam em contato com os pais do menor.

Siga o TNOnline no Google News