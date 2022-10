Adolescente de 13 anos é flagrado conduzindo caminhão em Arapuã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um adolescente de 13 anos foi flagrado pela Polícia Militar (PM) dirigindo um caminhão Dodge D900 branco, com carroceria de madeira. Na cabine, além do adolescente, mais duas crianças. O caso foi na cidade de Arapuã, no Vale do Ivaí, na região central do Paraná.

Por volta das 15h30, os policiais realizavam patrulhamento pela Rua Armando Presa, quando se depararam com um caminhão conduzido aparentemente por uma criança.

De imediato foi realizada a abordagem e constatado que o condutor do caminhão era um adolescente de 13 anos e em sua companhia estavam mais dois menores de 10 e 09 anos.



Questionado, o menor alegou que seu pai e sua mãe pediram para levar o veículo na propriedade que estão plantando, que fica localizado na divisa da cidade de Arapuã com Nova Tebas.

Diante dos fatos foi acionado o Conselho Tutelar, que ficou responsável pelas crianças e pela condução do adolescente à delegacia.

Foi realizado contato com a mãe das crianças e informado os procedimentos e solicitado que também comparecesse à Delegacia de Polícia Civil em Ivaiporã.

O caminhão foi apreendido e encaminhado ao pátio da 6ª CIPM por apresentar pendências administrativas.

