Adolescente de 11 anos é atropelado em São João do Ivaí

O acidente foi no cruzamento da Av. Curitiba com a Rua Duílio Bernini

Um adolescente, de 11 anos, foi atropelado por um VW Saveiro no cruzamento da Av. Curitiba com a Rua Duílio Bernini, no centro de São João do Ivaí, na noite de terça-feira (12). O acidente aconteceu nas proximidades da Praça da Bíblia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 20 horas. Quando os policiais chegaram ao local a vítima já havia sido socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital municipal.

A motorista do veículo informou aos agentes, que estava trafegando pela avenida quando o garoto atravessou a rua de bicicleta e acabou caindo embaixo do carro.

A vítima a princípio sofreu algumas escoriações nas pernas e nos braços e iria passar por melhor avaliação médica, bem como por exame raio-X. A tutora do garoto, a avó, foi contatada e também compareceu ao hospital.

