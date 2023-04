Adolescente com familiares no Vale do Ivaí morre em acidente no MT

Da Redação

O acidente foi na cidade de Água Boa, no estado do Mato Grosso

João Reis Vassoler, de 14 anos, morreu em um trágico acidente na tarde de terça-feira (25), na cidade de Água Boa, no estado do Mato Grosso. Ele é filho de Bruna Reis e Rômulo Vassoler. Os pais têm familiares em Borrazópolis, São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí.

Segundo o portal Informa Araguaia, um carro atingiu uma bicicleta na avenida Planalto. Um Toyota Corolla trafegava pela avenida sentido centro e acabou colidindo com o garoto pedalava pela rua do Salão de Festas Modelar.

O acidente foi grave e o garoto foi encaminhado para o Hospital Regional Paulo Alemão, porém, o jovem já chegou em estado gravíssimo e, apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

João é neto da Natalina, que trabalha na prefeitura de São Pedro do Ivaí, e do borracheiro Pedro “Kunfu, irmão da professora Neia Reis, diretora do Colégio Estadual José de Mattos Leão, de São João do Ivaí.

O menino também é neto do empresário e pecuarista Antônio Júlio Vassoler, de Borrazópolis.

* Informações do Canal HP/São João do Ivaí

