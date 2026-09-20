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VIOLÊNCIA

Adolescente bate na irmã, quebra janela de vizinha e acaba apreendido em Rio Bom

Idosa tentou defender a criança que estava levando socos nas costas, mas foi intimidada e teve a casa apedrejada pelo menor

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Adolescente bate na irmã, quebra janela de vizinha e acaba apreendido em Rio Bom
Autor Ocorrência foi registrada neste sábado (20) - Foto: TNOnline

Um adolescente foi levado para a delegacia na tarde deste sábado (19), no centro de Rio Bom (PR), após agredir a própria irmã de 9 anos, ameaçar uma vizinha idosa e danificar o imóvel dela.

LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (20) em Apucarana

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A Polícia Militar foi acionada para atender a confusão. Segundo os relatos da ocorrência, uma mulher de 64 anos presenciou o vizinho derrubando a irmã mais nova no chão e dando socos nas costas da criança. Incomodada com a violência, a idosa interveio e pediu para que o jovem parasse de bater na menina.

O rapaz não aceitou a interferência, pegou um pedaço de bambu e começou a ameaçar a vizinha de agressão. Logo em seguida, ele foi até a calçada, pegou uma pedra e atirou contra a casa da mulher, quebrando o vidro da janela da sala.

Os policiais conseguiram localizar o agressor na própria residência. Acompanhado da mãe, de 35 anos, e de representantes do Conselho Tutelar do município, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a vizinha que fez a denúncia, para que as medidas legais fossem tomadas.

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agressão infantil intervenção comunitária maioridade penal POLICIA MILITAR segurança pública violência domestica
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