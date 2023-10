Adolescente atira pedra e causa danos em carro estacionado em Ivaiporã

Na madrugada desta segunda-feira (30), por volta das 4 horas, a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada para registrar uma ocorrência de danos na Rua Rui Barbosa. De acordo com informações da PM, um indivíduo lançou uma pedra em um veículo estacionado na via, causando danos.

No local, a equipe policial conversou com os moradores da residência que relataram, o suspeito, um menor de idade, parou em frente à casa e, de forma deliberada, arremessou uma pedra no veículo da família, uma picape Saveiro preta, resultando em amassado e riscos significativos na parte traseira do veículo.

Os moradores ainda enfatizaram que a situação pode estar relacionada a eventos recentes. Na semana passada, o suspeito teria oferecido para lavar a picape, o que foi aceito.

No entanto, o carro foi encontrado com a ajuda da Polícia Civil sendo abastecido para ser levado a Curitiba. O suspeito, também havia fotografado o automóvel, aparentemente planejava vendê-lo sem a permissão do proprietário e de sua esposa.

A mãe do infrator, que estava presente no local, relatou que ele tem um histórico de passagens pela polícia e esteve apreendido em Curitiba, e enfrenta diversos problemas psicológicos.

Ela afirmou que solicitará a internação compulsória de seu filho, pois não sabe mais como lidar com a situação.

A equipe da Polícia Militar prestou orientações aos envolvidos e iniciou buscas pela região na tentativa de localização do suspeito, no entanto, até o momento, ele não foi encontrado.

