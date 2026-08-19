Adolescente armado com faca é contido por familiares em Ivaiporã

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Jovem teria intenção de atacar outro adolescente em uma quadra de esportes no Jardim Nova Porã

Um adolescente armado com uma faca foi contido por familiares e populares na noite de terça-feira (18), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. A Polícia Militar foi acionada após o jovem ser visto em via pública com uma faca

A ocorrência foi registrada por volta das 21h24. Conforme o relato da mãe aos policiais, o adolescente estava extremamente alterado e pretendia ir até uma quadra de esportes próxima com intenção de atacar outro adolescente.

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Antes da chegada da equipe policial, familiares e populares conseguiram convencer o adolescente a deixar a faca e voltar para casa.

A mãe informou que o jovem teria reagido a supostas ameaças anteriores feitas por um grupo de jovens de outro bairro.

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Diante da situação, os policiais conversaram com a mãe do rapaz e prestaram orientações sobre os procedimentos e medidas cabíveis.

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