VALE DO IVAÍ

Adolescente apreendido ao conduzir motocicleta adulterada, em Jandaia

Um garoto de 16 anos foi flagrado conduzindo uma motocicleta sem placas em Jandaia do Sul. A moto estava com as numerações de chassi e motor raspadas

Da Redação

Atualização: 30 de dezembro, 2022, às 09:41

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: TNonline/arquivo/reprodução

Imagem ilustrativa - A motocicleta apreendida com o adolescente estava com as numerações de identificação raspadas