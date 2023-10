Administrador Marco Aurélio Moscato morre aos 41 anos

Morreu nesta sexta-feira (27) o administrador Marco Aurélio Moscato, aos 41 anos. Natural de Marilândia do Sul, Marco morava atualmente com seus familiares em Curitiba, capital do Paraná, onde faleceu em decorrência de complicações de saúde. Ele deixa familiares e um grande círculo de amizades.

Segundo informações apuradas junto a amigos, Marco tinha um problema no esôfago e foi internado na semana passada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na capital. O quadro teria evoluído para uma infecção generalizada.

Marco é filho de Reinaldo Cesar Moscato e Maria Aparecida Moscato, que são de Marilândia do Sul mas moram em Curitiba, atualmente. A notícia de sua morte causou consternação em Apucarana e região. O velório ocorre neste sábado (28) até as 16 horas horário do sepultamento, no Cemitério Vaticano. No comunicado oficial, a família pede que ao invés de coroas de flores, as pessoas considerem doar itens de necessidade para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Leia o comunicado:

