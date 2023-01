Administração de Jandaia do Sul anuncia novos nomes no governo

Da Redação

O prefeito de Jandaia do Sul Lauro Junior e o vice-prefeito Fifa, anunciaram nesta semana os nomes dos novos responsáveis por secretarias e departamentos do município. Durante uma reunião com o grupo de governo, eles agradeceram todos os diretores pelo trabalho que realizaram nesses dois primeiros anos de mandato, contribuindo com o desenvolvimento da cidade e comentam que os próximos anos serão de muito mais trabalho e entrega de resultados.

"Revivo neste ato, os momentos bons que passamos, de alegria, companheirismo e muita vitória. Desejo que não lhes faltem sucesso nessa nova fase. Fico na torcida para vocês conquistarem seus objetivos e realizarem seus sonhos. Sou muito grato por poder contar com profissionais tão competentes e dedicados. Obrigado pela dedicação de vocês nesses dois anos da nossa gestão", disse o prefeito Lauro Junior.

Veja a seguir, como fica o governo em Jandaia:

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS



Ainda no mês de novembro, passou a ocupar a função de Diretor do Departamento de Obras e Serviços Municipais o engenheiro civil Renan Rodrigues Leandro, cargo antes ocupado pelo competente engenheiro civil, João Henrique Maximiano, que agora se dedica à sua empresa.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No início de janeiro deste ano a Assistente Social, Renata Oribes Máximo Aguera passou a exercer sua atividade de coordenadora, como servidora de carreira no próprio departamento. A pasta passa a ser ocupada pela também Assistente Social, Bruna Caroline Crivelaro Lima.

DEPARTAMENTO PESSOAL

A pasta passa a ter como diretor, o vereador Fabiano Goulart Marafon, que deixa a Câmara de Vereadores para se dedicar ao Executivo Municipal. O Departamento Pessoal tinha como diretor, Marco Aurélio Garcia Rosa.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Assume como Diretor do Departamento de Saúde, Marco Aurélio Garcia Rosa, antes responsável pelo Departamento Pessoal. O diretor do Departamento de Saúde que iniciou o mandato da gestão, Antônio Tadeu Rocco, retorna para a Câmara de Vereadores de Jandaia do Sul para se dedicar ao Legislativo Municipal.

CHEFE DE GABINETE

Angelo Jamiel Pinto Martins deixa a pasta para se dedicar à sua empresa e quem assume a Chefia de Gabinete é Roberto Pontara.

