Acusados da morte de caseiro vão a júri nesta terça (22)

Da Redação

A viatura do IML que foi ao local da ocorrência, na estrada Benjoim, em Cambira

O Tribunal do Júri se reúne nesta terça-feira (22), em Apucarana, para julgamento de Leandro dos Santos de Souza e Valter Henrique Rossini, acusados pela morte de Fernando da Silva, de 30 anos, ocorrida em fevereiro de 2020. O júri, do homicídio qualificado, está marcado para iniciar às 8 horas, presidido pelo Juiz Osvaldo Soares Neto, diretor do fórum da Comarca.

O fato ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2020. Populares acionaram a Polícia Militar de Cambira ao encontrarem um corpo caído na estrada Benjoim, zona rural de Cambira. Na ocasião, equipe do Samu chegou a ser acionada na ocorrência, mas apenas confirmou o óbito. O homem havia sido alvejado por 4 tiros, de calibre 22, conforme informações da Polícia Civil, que assumiu o caso.

Na época, a Polícia chegou a informar que a vítima havia sido presa dois dias antes, no dia 6 de fevereiro, por causa de violência doméstica. Ele trabalhava como caseiro em uma fazenda.

A Polícia Civil chegou aos autores do crime em 7 de março de 2020, quando noticiou a prisão do mandante e do autor dos disparos. O delegado chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues informou, na época, que o autor do crime foi preso na casa dele, em Cambira e o mandante, proprietário da fazenda onde trabalhava a vítima, foi preso em Mauá da Serra.