Acusado de tentar esfaquear mulher grávida em Faxinal é condenado a 21 anos

O Tribunal do Júri de Faxinal condenou a 21 anos de prisão em regime fechado um homem acusado de tentar matar a facadas a própria companheira, que estava grávida na época do crime. A decisão foi proferida pelo Conselho de Sentença após o acolhimento integral das teses apresentadas pelo Ministério Público do Paraná (MPPR). A sentença também determinou o pagamento de R$ 30 mil em indenizações à vítima, sendo R$ 20 mil por danos morais e R$ 10 mil por danos estéticos decorrentes das cicatrizes deixadas pelas agressões.

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O crime ocorreu em 4 de janeiro de 2025, quando o autor invadiu a residência do casal e desferiu diversos golpes de faca contra a mulher após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima e o bebê sobreviveram graças ao rápido atendimento médico-hospitalar recebido logo após o ataque. Durante o julgamento, os jurados reconheceram as causas de aumento de pena pelo fato de a agressão ter sido cometida contra uma mulher gestante e com o emprego de meio cruel.

Na mesma sessão de julgamento, o réu também foi condenado pelos crimes de vias de fato, desacato e resistência. Logo após tentar matar a companheira, o homem brigou e entrou em luta corporal com o próprio pai. Ao ser preso em flagrante pela polícia, ele desacatou os agentes e tentou fugir enquanto estava nas dependências da Delegacia de Polícia Civil, resistindo ativamente à ação policial.

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O histórico criminal do acusado também pesou no processo. O homem já acumulava uma condenação anterior pelo crime de roubo, respondia a uma ação penal por tráfico de drogas e já havia sido processado anteriormente por ameaçar a mesma vítima. Recluso desde a prisão em flagrante, ele cumprirá a nova pena em regime inicialmente fechado.