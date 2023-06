Acusado de roubo em Ivaiporã é preso após agredir a própria mãe

O rapaz foi reconhecido pela própria mãe como autor do roubo na farmácia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem com visíveis sinais de embriaguez foi preso na tarde de quinta-feira (08-06) após agredir a própria mãe. Ele também foi reconhecido como sendo o autor de roubo em uma farmácia no centro de Ivaiporã.

continua após publicidade

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 13 horas, a equipe de serviço foi acionada para atender uma situação de agressão na Rua Beira Rio, onde um homem estava agredindo sua mãe.

- LEIA MAIS: Homem anuncia assalto e rouba R$ 200,00 de farmácia em Ivaiporã

continua após publicidade

A solicitante relatava que o homem estava possivelmente sob o efeito de álcool ou drogas, agressivo, chutando o portão, xingando e ameaçando a mãe de morte dizendo ”vou te matar”, Dizia ainda que ele foi o responsável por roubar R$ 200,00 em uma farmácia durante a madrugada.

Em contato com a vítima, ao mostrar a foto registrada pelas câmeras de segurança da farmácia que foi roubada, a mãe confirmou que era seu filho.

A mãe manifestou interesse em representar contra o agressor, caso ele fosse localizado. Em patrulhamento, a equipe RPA de apoio com a viatura 12971, logrou êxito em abordar o suspeito na Av. Brasil.

Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado junto com a vítima para a sede da 6ª CIPM para a lavratura do BOU, e na sequência para a 54ª DRP para as medidas de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News