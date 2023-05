Acusado de agredir esposa e abusar de enteada é preso no Vale do Ivaí

Da Redação

Um homem foi preso na noite de terça-feira (9) em Rosário do Ivaí, após ser acusado de violência doméstica e abuso sexual contra a enteada. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Por volta das 19h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Conselho Tutelar para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. A mulher havia procurado ajuda dos conselheiros por não aguentar mais ser coagida e humilhada pelo convivente.

Na sede do Conselho Tutelar, os policiais conversaram com a vítima, ela relatou que há mais de 5 anos vem sofrendo violência moral e física de seu amásio, com xingamentos, humilhação e também agressão física.

Além disso, também informou à psicóloga do Conselho Tutelar que a enteada do autor de 13 anos, sofreu abusos sexuais quando ela tinha 7 anos de idade, mas tinha medo de contar sobre o fato.

do exposto e de acordo com a vontade de representação da vítima sobre a violência doméstica, a equipe deu voz de prisão ao autor que se encontrava do lado de fora do Conselho Tutelar.

Ambas as partes foram encaminhadas até destacamento policial para a confecção do B.O.U, e em seguida ao Hospital Municipal para laudo de lesão. Posteriormente conduzido à 53ª Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para que o caso seja investigado.

