Açougueiro dá cintadas em cliente ao cobrar dívida no Paraná

Um açougueiro perdeu a cabeça e agrediu um cliente com cintadas ao cobrar uma dívida, na noite de sexta-feira (1), em Cambira, no norte do Paraná. O empresário também bateu no irmão da vítima com um pedaço de pau antes de fugir. As vítimas procuraram a Polícia Militar (PM) e registraram um boletim de ocorrência.

As vítimas relataram que estavam em frente a uma conveniência localizada na Avenida Brasil, quando o açougueiro chegou no local dizendo que iria deixá-lo "descalço" por conta de uma dívida no açougue. O cliente respondeu que iria quitar o valor no dia seguinte, entretanto, o empresário avançou em sua direção e bateu na vítima com cintadas.

Os dois fugiram do local e se esconderam em um barracão em construção, porém foram perseguidos pelo açougueiro que se armou com um pedaço de pau e atingiu o irmão do cliente na cabeça e nas costas. As vítimas também afirmam que o empresário estava armado e desferiu uma coronhada antes de fugir em um Fiat Toro.

Após registrar a denúncia, a PM realizou buscas na cidade, porém não localizou o autor das agressões.

