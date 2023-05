Acontece em junho 2º evento de balonismo em Rio Branco do Ivaí

Da Redação

O evento acontece nos dias 23, 24 e 25 de junho em Rio Branco do Ivaí.

Acontece nos dias 23, 24 e 25 de junho em Rio Branco do Ivaí, o 2º evento de balonismo no município. O evento que já é sucesso deve reunir muitos aventureiros.

Serão voos em competição, com apresentações e saltos, haverá voo cativo para a população riobranquense.

Para os corajosos que quiserem realizar um voo sobre as belezas naturais de Rio Branco do Ivaí, o mesmo poderá ser feito no domingo, dia 25, a tarde em um voo com duração de uma hora há uma hora e meia.

Os interessados em participar dos voos poderão adquirir o passeio pelo link para pagamento via boleto ou cartão de crédito em até 12x. Clique aqui.

