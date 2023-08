Ações sociais marcam o Dia do Cooperativismo em Jardim Alegre

Dia do cooperativismo foi realizado no último sábado

No último sábado (6) a agência do Sicredi com o apoio do Rotary Club Jardim Alegre; Instituto de Água e Terra (IAT); Prefeitura através do Departamento e Saúde e VISA; ACIJA (associação comercial); e o curso técnico de estética do Colégio Cristóvão Colombo realizaram o Dia C em alusão ao Dia do Cooperativismo. A ação aconteceu na Praça Nossa Senhora do Rocio com diversas atividades.

O cooperativismo é um preceito que indica a colaboração e a associação de pessoas ou grupos e tem a finalidade de promover a melhoria econômica e social. O Dia C promove a conscientização sobre o cooperativismo e ajuda a promover uma maior aproximação com a sociedade, o governo e as instituições.

Durante a mobilização foram ofertadas mudas de árvores (IAT) – coleta de lixo eletrônico, inscrição de alunos para esportes, aferição pressão arterial, exames de glicemia (Prefeitura) – orientações jurídicas e coleta de currículos (ACIJA) – design de sobrancelhas, massagem e escalda de pés, máscaras de argila (Cristóvao Colombo) – oficinas de educação financeira, pipoca, algodão doce e recreação para as crianças (Sicredi).

Os rotarianos participaram do evento com espaço de incentivo à leitura para as crianças, orientações de combate à dengue, e na coleta de livros para as geladeiras culturais instaladas pelo próprio clube no lago municipal e na praça em frente ao Colégio Cristóvão Colombo.

Para Márcia Lobo Farias, presidente do Rotary Club de Jardim Alegre, o Dia C foi um marco para a comunidade jardim-alegrense, que deixa um legado de preservação ambiental e solidariedade. “Atos simples, mas com um significado grandioso na vida das pessoas”, enfatizou.

