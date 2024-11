Acisi Mulher realiza chá para mulheres do Flor de Lótus em Ivaiporã

continua após publicidade

A Acisi Mulher realizou no sábado (26), o Chá Rosa, evento alusivo ao Outubro Rosa, para as mulheres do Grupo Flor de Lótus, que apoia mulheres em tratamento contra o câncer em Ivaiporã. O grupo é formado por 95 mulheres, incluindo aquelas em tratamento oncológico e outras que já superaram o câncer.

Silvana Gibim, coordenadora do grupo Flor de Lótus, explica que o durante o chá, que é realizado todos os anos, as mulheres participam de várias atividades, como palestra, bingo, sorteio de brindes e um delicioso lanche. Ela agradece a todas que prestigiaram o evento, destacando que a prevenção ao câncer de mama deve ser lembrada durante o ano todo e ações como o Chá Rosa fazem com que as mulheres que estão em algum estágio da doença se sintam acolhidas.

A coordenadora também agradece a colaboração da associação comercial através da ACISI Mulher, que ajuda viabilizar outras atividades que auxiliam na recuperação e no bem-estar das associadas.

Durante todo o ano, as participantes têm acesso a suporte psicológico, atividades físicas e um ambiente acolhedor onde podem compartilhar experiências e buscar orientação. “A parceria com a Acisi Mulher fortalece nosso trabalho e nos permite oferecer mais atividades para as associadas”, destacou Silvana.

As reuniões do grupo acontecem no salão da associação comercial, onde são oferecidas aulas de alongamento, atividades de crochê e ensaios de coral. Há também um projeto de fisioterapia em colaboração com a Fatec Ivaiporã e rodas de conversa com psicólogas. Há ainda algumas outras psicólogas que oferecem atendimento individual para as associadas que estão em tratamento.

Além disso, o grupo tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social que oferece hidroginástica no Centro da Juventude, ampliando as opções de atividade física para as participantes.

O objetivo da campanha Outubro Rosa é chamar a atenção para o câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce da doença, bem como o tratamento adequado a ser realizado.

