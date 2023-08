Acidentes envolvem caminhões entre Mauá da Serra e Ortigueira

Dois acidentes de trânsito envolveram caminhões neste domingo (6) na BR-376 entre Mauá da Serra e Ortigueira. Não houve registros de feridos graves.

O primeiro acidente ocorreu na BR-376, no quilômetro 312. Um caminhão Scania, com placas de Pedra Preta (MT), colidiu na traseira de um caminhão Mercedes Benz. O condutor teve ferimentos leves.

O segundo acidente ocorreu no quilômetro 327 da BR-376 também com uma carreta. Um semirreboque traseiro de uma carreta, com placa de Marialva, tombou. O veículo estava carregado com soja e gerou prejuízos ao trânsito. Houve informações sobre saques à carga.

Foto por Reprodução/Blog do Berimbau Carreta carregada com soja tombou em Mauá da Serra





