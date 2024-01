Acidentes deixam vítimas presas às ferragens em Mauá da Serra

Dois acidentes foram registrados na tarde desta sexta-feira (5) nos kms 309 e 311 da BR-376, em Mauá da Serra, na Serra do Cadeado, região norte do Paraná. De acordo com informações iniciais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo menos três pessoas se feriram.

continua após publicidade

Ainda segundo a corporação, um primeiro acidente, envolvendo um caminhão, aconteceu e seria responsável por um engavetamento registrado na sequência. A princípio, há vítimas presas em ferragens nos dois acidentes.



-LEIA MAIS: "Providência" tem 14 pacientes com dengue ou suspeita da doença

continua após publicidade

Equipes do Corpo de Bombeiros foram aos locais e trabalham para os desencarceramentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada. Há um grande congestionamento na rodovia.

Reportagem em atualização

Siga o TNOnline no Google News