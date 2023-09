Acidente provoca uma morte na PR-466 em Ivaiporã

Um trágico acidente registrado noite de quinta-feira (7), por volta das 20h30 na Rodovia Pr-466, em Ivaiporã, deixou uma vítima fatal.

continua após publicidade

A batida frontal foi próxima ao distrito de Alto Porã envolveu um automóvel Ford Escort com placas de Ivaiporã e um caminhão Iveco/Tector 240E28 com placas de Curitiba.

- LEIA MAIS: Caminhoneiro quase provoca acidentes por dirigir sem descanso; assista

continua após publicidade

O motorista do carro de 46 anos, morreu no local do acidente. O condutor do caminhão de 54 anos não se feriu. Ele realizou o teste de bafômetro que deu negativo para o consumo de álcool.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Posto de Ubá do Sul, o automóvel seguia sentido Ivaiporã a Alto Porã e ao atingir o km 121 colidiu frontalmente com o caminhão que trafegava no sentido contrário.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Siate/Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto de Criminalística atenderam a ocorrência.

continua após publicidade

Após os trabalhos dos peritos o corpo foi encaminhado para exames de necropsia ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

As causas que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

Siga o TNOnline no Google News