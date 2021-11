Da Redação

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (23), na BR 376, próximo ao trevo de Cambira. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância do município de Cambira foram acionados para atender as vítimas.

continua após publicidade .

De acordo com testemunhas que passavam pelo local, uma pedra na rodovia teria causado o acidente. O condutor da moto, que estava com uma mulher na garupa, passou com o veículo sobre a pedra, o que fez com que o pneu traseiro estourasse, perdendo o controle e atingindo o guard rail. Eles foram jogados para fora da pista. Veja:

Acidente no trevo de Cambira deixa dois feridos; Veja - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Ambas as vítimas sofreram fraturas e foram encaminhadas para o Hospital da Providência em Apucarana.