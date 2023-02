Acidente na Rua Londrina em Ivaiporã deixa duas pessoas feridas

Da Redação

Acidente foi na tarde de sexta-feira, próximo ao Colégio Idália Rocha

Um acidente no perímetro urbano de Ivaiporã deixou duas pessoas feridas na tarde de sexta-feira (24). A batida foi na Rua Londrina, nas proximidades do Colégio Estadual Idália Rocha e envolveu dois veículos. As vítimas foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a equipe de serviço foi acionada por volta das 13h30 para prestar apoio à equipe do Samu em um atendimento de acidente de trânsito na Rua Londrina.

Chegando ao local a equipe do Samu já prestava os primeiros atendimento a passageira, sobrinha do motorista.

Sendo então solicitado apoio ao Siate/Corpo de Bombeiros para retirar e prestar atendimento ao motorista do Gol vermelho. As vítimas foram encaminhadas à UPA 24h para receberem atendimento médico.

De acordo com relatos da passageira à PM, o tio estava trafegava pela Av. Castelo Branco, e quando fez a conversão a direita acabou batendo em um Gol prata que estava estacionado.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, ambos ocupantes do carro estavam sem o cinto de segurança e acabaram batendo a cabeça no para brisa. O carro vermelho foi recolhido ao pátio do Detran.

fonte: WhatsApp/Colaboração A batida envolveu dois veículos Gol

