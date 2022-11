Acidente na Rodovia PR-272 em Faxinal deixa uma pessoa ferida

Da Redação

Uma mulher ficou ferida e foi encaminhada ao hospital, após acidente de trânsito em Faxinal, no sábado (12). A batida foi entre um carro e uma carreta na rodovia PR-272, próximo a Madeireira Rouxinol.

A vítima, uma mulher que estava no carro, foi encaminhada pela equipe do Samu ao Hospital Juarez Barreto em Faxinal. O motorista e um bebê que também estava no carro não tiveram ferimentos.

O acidente envolveu um veículo Peugeot 306, com placas de Curitiba, que seguia sentido Mauá Faxinal e o caminhão com placas de Castro no sentido contrário.

De acordo com informações de populares, um pneu do Peugeot teria estourado. O motorista acabou perdendo o controle do carro, e colidiu na lateral da carreta afetando o tanque de combustível do caminhão.

Ainda segundo testemunhas, o motorista da carreta ao ver que o carro estava sem controle tentou desviar e evitou a colisão frontal.

O tanque de diesel acabou derramado pela rodovia. O motorista do caminhão também não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual do Posto Ubá do Sul atendeu a ocorrência.

* Com informações Tribuna Digital/Faxinal

