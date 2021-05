Acidente na PR-487 mata uma pessoa e deixa outra ferida

Continua após publicidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em acidente de trânsito nesta quinta-feira (13), por volta das 15 horas, na Rodovia PR-487, no km 248, no trevo de Nova Tebas.

O acidente envolveu três veículos, um Chevfolet Ônix que colidiu um Hyundai HB-20. Com o impacto o Hyundai rodou na via e foi atingido por uma carreta Scania.

O passageiro do Hyundai morreu no local. Uma mulher condutora do veículo, que está na 22ª semana de gestação teve fratura exposta no braço.

Ela recebeu os primeiros socorros e posteriormente foi transportada de helicóptero do SAMU para um hospital de Ivaiporã.

Prestaram apoio do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, Defesa Civil e SAMU de Manoel Ribas e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).