Acidente na PR-466 em Manoel Ribas deixa vítima fatal

A vítima um hom de 78 anos morreu no local do acidente

Da Redação

Atualização: 03 de fevereiro, 2022, às 15:10

fonte: WhatsApp/Colaboração

O acidente foi próxima a C. Vale. A vítima morreu no local do acidente. .