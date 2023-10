Acidente na PR-466 em Lidianópolis deixa duas pessoas feridas

Um acidente de trânsito na PR-466, envolvendo um VW/Gol com placas de Jardim Alegre, deixou duas pessoas feridas, na sexta-feira (13), por volta das 19h45.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do PRv Ubá do Sul, o acidente ocorreu em Lidianópolis. As vítimas receberam atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

O motorista, de 36 anos, e uma menina de 8 anos sofreram ferimentos leves. Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Ivaiporã (UPA), enquanto outra passageira, de 35 anos, saiu ilesa.

O acidente ocorreu na altura do km 92+700 metros. O Gol trafegava no sentido de Lidianópolis para Ivaiporã, quando o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu contra um barranco à sua direita.

