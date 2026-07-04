Acidente na PR-466 em Jardim Alegre deixa motociclista e motorista feridos

Colisão no trevo da Placa Luar mobilizou Bombeiros, PMPR e PRE na noite de sexta-feira

Na noite de sexta-feira (3), um acidente na PR-466 deixou duas pessoas feridas em Jardim Alegre, no trevo da Placa Luar, em Jardim Alegre. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual para atendimento às vítimas e controle do trânsito.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para prestar apoio aos bombeiros durante o atendimento da ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, as vítimas já recebiam os primeiros socorros da equipe.

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De acordo com as informações repassadas a PM, o motociclista de 20 anos, seguia pela rodovia no sentido de Lidianópolis para Jardim Alegre conduzindo uma Honda CG 125 azul. Ao chegar ao trevo, o GM Prisma Maxx cruzou a pista e houve uma colisão transversal entre os dois veículos.

Após a batida o automóvel tombou sobre a rodovia e o motociclista caiu na pista. O condutor da motocicleta sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital Municipal de Jardim Alegre. O motorista do automóvel de 73 anos, também precisou de atendimento e foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Ivaiporã.

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Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar realizou a sinalização da PR-466 para evitar novos acidentes até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, que assumiu os procedimentos relacionados ao acidente.

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