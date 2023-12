Acidente na PR-466 deixa uma pessoa ferida em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Na noite de sábado (16), um acidente envolvendo dois carros na PR-466 deixou uma pessoa ferida em Ivaiporã. A batida foi entre um VW/Fusca e um VW/Virtus.

O acidente de trânsito, segundo informações da Polícia Militar (PM), ocorreu por volta das 20h30. nas proximidades do Parque Industrial II.

O motorista do Fusca ficou ferido e foi levado ao Hospital e Maternidade Ivaiporã.

A condutora do Virtus não se feriu. Ela realizou o teste etilométrico, que obteve resultado 0,00 mL, afastando qualquer suspeita de embriaguez. Sem pendências, o veículo foi liberado no local do acidente.

Entretanto, o Fusca, devido a pendências administrativas, foi recolhido para o pátio da 6ª CIPM. As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

