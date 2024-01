Acidente na PR-466 deixa quatro pessoas feridas no Vale do Ivaí

Um acidente de trânsito na Rodovia Ladislao Gil Fernandez (PR-466), em Ivaiporã, na região do Ouro Verde, em Ivaiporã, deixou quatro pessoas feridas na noite de domingo (7).

continua após publicidade

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Posto Rodoviário Ubá do Sul que atendeu a ocorrência, a batida envolveu um VW/Saveiro e um VW Gol que colidiram transversalmente na altura do KM 114.

- LEIA MAIS: Mulher quebra para-brisa do carro do ex-marido a pauladas na região

continua após publicidade

Equipes do Samu e Siate/Corpo de Bombeiros prestaram atendimento às vítimas.

Uma mulher de 64 anos que estava na Saveiro foi encaminhada com ferimentos graves ao Hospital Bom Jesus de Ivaiporã. O motorista da Saveiro, de 33 anos, não se feriu.

As outras vítimas, o condutor do Gol, de 23 anos, uma passageira de 22 anos e um adolescente de 12 também ficaram feridos e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h).

Conforme o boletim de ocorrência da PRE, o Gol transitava pela rodovia sentido Pitanga a Ivaiporã, quando no KM 114 abalroou transversalmente com a Saveiro que cruzava a via da esquerda para a direita.